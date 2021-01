Mort de Jessica Campbell : l'actrice décède subitement à l'âge de 38 ans

Le monde du cinéma américain est en deuil. L'actrice Jessica Campbell est morte à l'âge de 38 ans apprend-t-on ce mardi 14 janvier 2021. La famille de la comédienne a en effet révélé la triste nouvelle en expliquant que son décès est survenu le 29 décembre dernier, à Portland.



Les plus fans de cinéma ont pu voir Jessica Campbell dans le film "Election" sorti en 1999, dans lequel elle incarnait la soeur de l'actrice Reese Witherspoon. Jessica Campbell a également joué dans le film "The Safety of Objects" sorti en 2000, où elle donnait la réplique à Glenn Close.

Immédiatement après l'annonce du décès, Reese Witherspoon a réagi sur les réseaux sociaux et a tenu à lui rendre hommage : "J’ai le cœur brisé d’apprendre ça. Travailler avec Jessica sur Election avait été un tel plaisir. J’envoie tout mon amour à la famille et aux proches de Jessica" a-t-elle écrit.

"Parmi mes souvenirs préférés du tournage de Freaks and Geeks, il y a regarder Jessica Campbell et Seth Rogen déterminer leur relation avec des improvisations. Jessica était drôle, une actrice géniale et attentionnée. Quelle terrible perte." a quant à lui écrit Judd Apatow, réalisateur de la série Freaks and Geeks. L'acteur a d'ailleurs fait don de 5 000 dollars à la cagnotte créée pour aider la famille de Jessica et notamment son époux Daniel depuis plus de 11 ans, et son fils de 10 ans, Olivier.

Un décès soudain

Quinze jours après la mort de Jessica Campbell, les circonstances de son décès demeurent inconnnues. La cousine de l'actrice, Sarah Wessling a expliqué que Jessica Campbell qui s'est reconvertie et est devenue médecin naturopathe depuis quelques années, avait passé une journée normale, rencontrant ses patients à son cabinet. L'ancienne actrice avait ensuite rejoint sa mère et sa tante. Elle est allée à la salle de bain. Voyant qu’elle ne revenait pas, sa tante est aller la voir et l’a trouvée effondrée sur le sol... Les deux femmes ont ensuite tenté de la réanimer, en vain.



Une autopsie est actuellement en cours par le médecin légiste du compte de Multnomah, dans l’Oregon, aux États-Unis et la famille de l’actrice attend toujours les résultats.

Par E.S.