Mort de la réalisatrice Nelly Kaplan des suites de la Covid-19

Le monde du cinéma est à nouveau en deuil. Ce vendredi 13 novembre 2020, nous apprenons le décès de la réalisatrice et écrivaine française Nelly Kaplan. Selon l'un de ses proches, François Martinet, relayé par nos confrères du Figaro, l'écrivaine et cinéaste avait suivie son compagnon, l'acteur et producteur Claude Makovski à Genève, où il est décédé en août dernier de la maladie de Parkinson. elly Kaplan avait depuis intégrée une maison de repos où elle a contracté le coronavirus, dont elle est décédée ce jeudi 12 novembre 2020.

Sur Twitter, Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, s'est empressé de rendre hommage à la dame morte à l'âge de 89 ans en saluant une "féministe avant la lettre, ex assistante d’Abel Gance, réalisatrice brillante, alerte, inventive, hyper cultivée, Nelly Kaplan a suivi dans la mort son compagnon de 50 ans, Claude Makovski. Plus de fiancée, plus de pirate, rien qu’un talent disparu nourri d’Éros et Thanatos".

UNE Figure phare de la Nouvelle Vague

La Nouvelle Vague est un mouvement du cinéma français né à la fin des années 1950 et qui a duré une dizaine d'années jusqu'à la fin des années 1960. Il rassemble des réalisateurs qui ont tourné leurs premiers longs métrages à cette période. Nelly Kaplan qui a quitté son Argentine natale à 22 ans pour débarquer en France, en fait partie. Et alors que ses premières passions sont la poésie et la littérature, elle finira par briller dans l'univers du septième art.



Nelly Kaplan a démarré sa carrière dans le cinéma aux côtés du réalisateur Abel Gance (J'accuse, La roue, Napoléon...). En 1969, elle réalise "La fiancée du pirate", avec Bernadette Lafont dans le rôle principal d'une jeune femme libre en quête de vengeance envers les notables de son village qu'elle juge responsables de ses malheurs, à commencer par la mort de sa mère… Sélectionné à la Mostra de Venise en 1969, ce long-métrage devient alors son plus grand succès.



La réalisatrice a également signé de nombreux documentaires sur des artistes du monde de la littérature, de la peinture, du cinéma... mais a aussi le statut d'actrice et écrivaine. En 1996, Nelly Kaplan avait été décorée du titre "Chevalier de la Légion d'honneur" pour l'ensemble de son œuvre littéraire et cinématographique mais aussi "Commandeur des Arts et des Lettres" en 2005.

Par E.S.