Mort de Marie Laforêt : les causes de son décès dévoilées par sa fille Debora Kahn-Sriber

Voilà déjà un an que Marie Laforêt a disparu. L'actrice que l'on surnommait "la fille aux yeux d'or" est en effet décédé le 2 novembre 2019 à l'âge de 80 ans, en Suisse, où elle résidait depuis 1978. Durant la fin de sa vie, l'actrice avait renoué avec ses enfants à savoir Lisa Azuelos (né en 1965), Jean-Mehdi Azuelos (né en 1967) et Debora Kahn-Sriber (née en 1974), dont elle ne s'est pas beaucoup occupé de l'éducation selon ses propres aveux. Une absence qui avait conduit au placement de ses trois enfants en pension. "J’étais en Suisse, dans une pension très chic, Les 7 nains. C’était atroce. On nous frappait. Il y avait du harcèlement physique et moral. Ce qui m’a tenue, c’est que je devais protéger mon petit frère." avait d'ailleurs confié Lisa Azuelos dans une interview accordée à Libération.



Si Lisa Azuelos qui n'est autre que la réalisatrice du film "LOL" s'est souvent exprimée sur sa relation avec sa mère, dans les médias, sa petite soeur Debora Kahn-Sriber avait quant à elle misé sur la discrétion. Aujourd'hui, la benjamine du clan se livre dans les colonnes du magazine Gala.



"Ce n'était pas une question de pardon, mais plutôt de vivre avec. Maman était une artiste, elle vivait son art, s'en nourrissait et n'avait pas besoin des autres. On a fini par trouver une forme de relation, elle et moi, dans laquelle on prenait chacune ce qu'il y avait à prendre, tout en laissant l'autre vivre." explique-t-elle.

Les raisons de la mort de Marie Laforêt dévoilées

Debora Kahn-Sriber révèle également que sa mère se savait condamnée deux mois avant sa mort : "Elle était très sereine sur le sujet parce que très chrétienne, très croyante.". Cette interview fut aussi l'occasion de lever le voile sur les raisons du décès de sa mère : "Ma mère souffrait d'un cancer des os qui s'était généralisé".



Pour rendre hommage à sa mère, Debora Kahn-Sriber a décidé de publier un recueil de textes de la comédienne intitulé "Nous n'avons pas d'autre choix que de croire" : "Depuis que je suis née, je sais qu'elle écrit ce livre. Dans sa tête en tous les cas. Mais elle en a commencé l'écriture en 2015. Au début, elle pensait être encore de ce monde pour pouvoir le faire publier et en assurer la promotion elle-même. Comme je travaillais dans l'édition, on en avait parlé. Et puis, au moment où c'était vraiment la fin, elle a dit à Jean-Mehdi, mon frère, qu'elle voulait que je m'en occupe. Nous avons pris cela comme une promesse à lui faire.".

Par E.S.