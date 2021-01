Mort de Nathalie Delon : Anthony Delon lui laisse un étrange message

Le 21 janvier dernier, Anthony Delon a annoncé le décès de sa mère. Atteinte d’un "cancer rapide" du pancréas, Nathalie Delon s’est éteinte à l’âge de 79 ans "entourée de ses proches", a-t-il précisé à l’AFP. Une semaine après le drame, l’acteur franco-américain a laissé un mystérieux message sur son compte Instagram. “Tu as toujours été la metteuse en scène de ta vie. Tu as eu trois vies. Aujourd’hui, on parle surtout de la première, bientôt nous dévoilerons les autres. #paroledonnéeparoletenue”, a-t-il écrit en légende d’une photo en noir et blanc de la comédienne sur un plateau de tournage.

Une annonce énigmatique à laquelle ont réagi ses followers. "Hâte de découvrir ses 2 autres vies", "Merci Anthony et encore toutes mes sincères condoléances. Soyez le gardien du temple" ou encore "Femme magnifique", peut-on lire parmi tous les emojis cœurs en commentaires de la publication likée plusieurs milliers de fois. Si Anthony Delon n’en dévoile pas plus sur ce projet, il s’est confié dans les colonnes de Paris Match sur le départ de sa maman.

Anthony Delon se confie sur les derniers jours de sa mère

"Elle a été sonnée pendant deux jours. Puis elle a sorti ses griffes, décidé de vivre jusqu'à la dernière limite", a-t-il commencé par raconter. "La veille de son départ, on avait prévu de regarder l'investiture de Joe Biden. Quand je suis arrivé, elle était au lit. Elle n'était plus qu'une brindille. Elle sentait que c'était la fin", s’est-il souvenu. Toutefois, "la lionne dans un corps de moineau" s’est battue jusqu’au bout. "Elle a fait l'effort de se lever, de s'intéresser, faisant des commentaires. Jusqu'au bout, elle n'a rien lâché".

"Elle a été sonnée pendant deux jours. Puis elle a sorti ses griffes, décidé de vivre jusqu'à la dernière limite", a-t-il expliqué. Ainsi, Nathalie Delon "a vu les gens importants". Parmi eux, sa sœur Louise, venue du sud de la France. Mais aussi Alain Delon pour le plus grand plaisir d’Anthony Delon qui a pu revoir ses parents ensemble une dernière fois, le 2 janvier 2021. "Ils se sont quittés comme s'ils allaient se revoir".

Par C.F.