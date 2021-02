Mort de Nathalie Delon : son fils Anthony Delon publie un triste message sur Instagram

Le 21 janvier dernier, l’actrice française Nathalie Delon est morte des suites d’un cancer du pancréas, à l’âge de 79 ans. Les jours suivants son décès, son fils de 55 ans, l’acteur Anthony Delon a fait des révélations à la presse.



À Paris Match, le comédien a par exemple expliqué comment sa maman s’est montrée courageuse jusqu’à son dernier souffle : "On venait de lui annoncer qu’elle allait mourir et, elle me l’a confié après, sa première pensée avait été : ‘Merde ! Anthony est là, il a tout entendu.’ Elle me protégeait encore une fois, comme un gosse sur les yeux duquel sa mère pose une main, pour l’empêcher de voir le sang" a-t-il raconté. Le fils d’Alain Delon avait aussi raconté que la veille de sa mort, le 20 janvier 2021, mère et fils ont passé la soirée devant la cérémonie d’investiture de Joe Biden : "Quand je suis arrivé, elle était au lit. Elle n’était plus qu’une brindille. Elle sentait que c’était la fin. Pourtant, elle a fait l’effort de se lever, de s’intéresser, faisant des commentaires. Jusqu’au bout, elle n’a rien lâché", avait-il expliqué.

Anthony Delon inconsolable

Près d’un mois après la mort de sa maman, l’acteur qui est père de deux filles, demeure inconsolable. Après avoir multiplié les hommages chaleureux, Anthony Delon a de nouveau pris la parole ce jeudi 18 février 2021. "Ça fait 4 semaines ce matin. Comme tu disais : 'La vie continue' Oui !", a-t-il écrit : "Tu craignais de laisser les petites dans ce monde… Elles sont courageuses ; et surtout ne te fais pas de soucis, je m’en occupe" a-t-il écrit sur Instagram, en mentionnant ses deux filles Lou et Liv, en légende d’une photo en noir et blanc de sa célèbre mère. Un cliché où l’acteur apparaît d’ailleurs dans le reflet des lunettes de sa maman et qui est donc un adorable souvenir de vacances en famille.



Par E.S.