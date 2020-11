Mort de Sean Connery : les dernières volontés de l'acteur mises à mal par la crise du coronavirus

Samedi 31 octobre mourrait Sean Connery. Idole de toute une génération, il avait été rendu célèbre par son rôle de James Bond. L'acteur est décédé à l'âge de 90 ans dans sa résidence des Bahamas, entouré de ses proches. Depuis 1975, il était marié à l'artiste peintre Micheline Roquebrune, la grand-mère de la journaliste et animatrice Stéphanie Renouvin. Cette dernière a révélé que Sean Connery s'était éteint dans son sommeil, confirmant les dires de Micheline Roquebrune qui s'était exprimée dans les colonnes du "DailyMail". Le couple a vécu à Nice et passait ses vacances en Espagne. Puis, ils se sont installés dans les Caraïbes, aux Bahamas.

Le dernier souhait de Sean Connery retardé pour cause de coronavirus

Sean Connery sera incinéré là-bas lors d'une cérémonie qui se déroulera dans la plus stricte intimité conformément à ses dernières volontés. Cependant, l'immense acteur voulait aussi rendre un dernier hommage à sa terre natale, l'Ecosse. Ainsi, Micheline Roquebrune a révélé dans le journal écossais "The Scottish Mail", que Sean Connery a demandé à ce que ses cendres soient dispersées à la fois aux Bahamas et en Ecosse. Malheureusement, compte-tenu de la crise sanitaire, ce dernier souhait de l'acteur ne peut être pour l'instant accompli. "Dès qu'il sera possible de voyager à nouveau, c'est notre intention de rentrer en Écosse avec lui. Nous aimerions organiser une cérémonie en sa mémoire en Écosse, c'est notre espoir. Mais nous ne savons pas encore quand cela sera possible", a expliqué sa veuve au journal. D'ici là, les cendres de Sean Connery seront précieusement conservées en attendant de pouvoir accéder à sa dernière demande.

Par Mélanie C.