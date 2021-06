Mort d'Yves Rénier : l'émouvant hommage de Mathilde Seigner dans "C à vous"

Le 24 avril dernier, l’acteur Yves Rénier est mort d’une crise cardiaque à l’âge de 78 ans. Connu pour avoir incarné durant près de 30 ans, le célèbre "Commissaire Moulin" sur TF1, le comédien était par la suite devenu producteur. On lui doit notamment les téléfilms "Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi" ou encore "La Trappe" inspiré de l’affaire Michel Fourniret, tous deux diffusés sur TF1.

L’annonce du décès d’Yves Rénier a laissé plusieurs personnalités inconsolables. On pense à Jean-Luc Reichmann qui multiplie les hommages à son ami disparu sur les réseaux sociaux. On peut également parler de Mathilde Seigner qui peine à se remettre de cette disparition. "Mon père est mort il y a neuf mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que j’ai dite ce matin quand j’ai appris, c’est : il a rejoint papa. C’était une des personnes les plus importantes de ma vie…" avait-elle confié dans les colonnes du Parisien. Un mois plus tard, c’est sur Instagram qu’elle partageait à nouveau sa peine en photo.

"C’était plus qu’un ami"

Ce lundi 7 juin 2021, l’actrice de 53 ans était invitée sur le plateau de l’émission "C à vous" aux côtés de Josiane Balasko, pour assurer la promotion de leur nouveau film "Un tour chez ma fille". Encore une fois, elle n’a pas pu s’empêcher de parler de son ami Yves Rénier. "Moi je suis fière. Il avait fait les Moulin évidemment pendant des années. La télévision m’avait sollicitée et c’était un projet d’Yves, Médecin chef, du livre de ma tante et j’avais dit : 'Je veux Yves Rénier'. C’était compliqué à France Télévisions parce que les gens dans ce métier ont des images et qu’au départ, on ne voulait pas trop. J’ai dit : 'Ben ce n’est pas grave, si ce n’est pas lui, je ne le fais pas'. Et une semaine après, ils m’ont rappelée, je l’ai fait. Et après, ils ont adoré son travail. Donc je suis fière parce qu’au moins il sera parti en ayant pu montrer son talent de réalisateur" a-t-elle raconté à Anne-Elisabeth Lemoine. Le cinéma a été snob sur la télé quand même pendant des années. Maintenant ça bouge. Voilà, je suis fière, au moins il sera parti heureux, mais je l’aimais beaucoup" a-t-elle ajouté.

"Ce n’était pas un ami, c’était plus qu’un ami. C’était vraiment quelqu’un qui faisait partie de ma famille, Yves. Et c’est vrai qu’ayant perdu mon père, il y a dix mois, plus Yves, là il y a un mois et demi… C’était une claque à gauche, une claque à droite" a conclu Mathilde Seigner, très émue.

Par E.S.