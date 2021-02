Muriel Robin mariée : elle a dit "oui" à Anne Le Nen

Un début d'année rempli d'amour pour Muriel Robin. L'humoriste vient d'épouser sa compagne Anne Le Nen avec qui elle est en couple depuis 2006. Un engagement qui vient officialiser cette belle relation, déjà marquée par un pacs en septembre 2009.

Pendant de longues années, Muriel Robin avait caché sa relation. Elle s'était montrée très discrète sur le sujet avant d'assumer pleinement sa bisexualité en 2009. "Oui, j’assume, je suis avec Anne, une femme." Une annonce qui était arrivée quelques semaines après le décès de sa mère. "La machine a cédé. J’ai connu un burn-out. Pas une dépression où l’on pleure mais la sensation que mon cerveau était calciné. Pendant deux mois, j’ai dû m’isoler en maison de repos, puis j’ai pris le temps de me reconstruire. Et je me suis enfin trouvée" comme elle l'avait confiée à l'époque à TV Grandes Chaînes.

un témoin de choix !

Muriel Robin et Anne Le Nen se sont dits "oui" le 20 février dernier à Rueil-Malmaison selon les informations du magazine Voici. Une cérémonie en toute intimité avec seulement une vingtaine de personne dont Line Renaud. Et l'actrice avait un rôle on ne peut plus privilégier durant l'évènement. Et pour cause, elle était le témoin de Muriel Robin !

Les deux actrices entretiennent un lien très particulier depuis de nombreuses années maintenant. Line Renaud s'était confiée sur cette relation dans le magazine Nous Deux en novembre 2020. En effet, elle considère Muriel Robin comme "sa fille de coeur", à l'instant de Claude Chirac. "C'est un lien familial très fort. J'ai besoin de leurs coups de fil. Elles me manquent lorsque je n'ai pas de nouvelles. Toutes deux ont été à mes côtés le premier jour après mon "problème". Muriel me rendait visite chaque matin et Claude, à l'heure du déjeuner (...) Muriel n'avait peut-être pas eu la relation maternelle chaleureuse qu'elle attendait à la maison".

Par J.F.