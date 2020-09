Muriel Robin : sa tendre déclaration d’amour à sa compagne Anne Le Nen

C’est en 2006 que Muriel Robin et Anne Le Nen tombent sous le charme l’une de l’autre. Alors qu’elle vient de vivre un drame familial, la perte de son frère, Anne Le Nen se reconstruit grâce à l’humoriste. "J'ai pété les plombs. J'ai multiplié les excès, comme à la recherche d'un exutoire... Je sortais beaucoup, je traquais l'amour, histoire de me sentir vivante. Sans doute aussi pour me convaincre que je pouvais survivre à la perte de mon frère", avait-elle confié en 2014 dans les colonnes de "Gala". La comédienne de 48 ans reprend goût à la vie grâce à Muriel Robin. "J'ai tout de suite ressenti Muriel comme un membre de ma famille. Quelque chose de fort nous a liées instantanément", disait-elle encore à "Gala".

"L’amour de ma vie"

Pacsées depuis 2009, Muriel Robin et Anne Le Nen filent toujours le parfait amour. Muriel Robin n’a d’ailleurs aucun mal à détailler ce qu’elle aime chez sa compagne. "C'est peut-être la seule personne capable d'avoir l'ascendant sur moi, une des rares que j'écoute. Parce que je l'aime. Anne sait aussi me dire non. Je déteste les gens qui n'osent pas me contredire", confiait Muriel Robin à "Paris Match" en 2018. Vendredi 24 septembre 2020, Muriel Robin a pris le contrôle de son compte Instagram pour publier une touchante déclaration d’amour à Anne Le Nen. Pour l’anniversaire de sa compagne qui fête ses 49 ans, Muriel Robin a écrit : "Aujourd’hui c’est l’anniversaire de l’amour de ma vie. Ma Anne je t’aime. Je n’écris pas souvent mais quand j’écris, j’écris. Et pof !". Un joli texte en légende d’une photographie des deux actrices de dos, main dans la main et toutes deux vêtues de noir.

