Muriel Robin : son violent coup de gueule contre les féminicides

RMC Story diffusera ce jeudi 1er octobre "Crimes conjugal : pourquoi ils ont tué leur femme". Ce documentaire retracera la vie de Julie Douib, tuée par son ancien compagnon qui lui a tué deux balles à bout portant en 2019. Proche de la famille de la défunte, Muriel Robin qui est devenue une figure emblématique des violences faites aux femmes, notamment avec son rôle de Jacqueline Sauvage, a posé sa voix sur ce film. C'est donc à cette occasion qu'elle s'est confiée sur ce sujet qui lui tient tant à coeur dans les colonnes de Télé-Loisirs.

Selon elle, de nombreuses mesures doivent être prises afin de lutter activement contre les violences conjugales et les féminicides. "C’est le combat que nous menons et c’est le travail des autorités : prendre des mesures et les faire appliquer. Il faut à l’avenir qu’une femme en danger puisse trouver refuge et accompagnement auprès de la police. Ne pas ajouter de la détresse à la détresse en ne traitant pas les plaintes comme elles devraient l’être."

"c'est regrettable"

Muriel Robin revient ensuite sur le "bracelet anti-conjoint" qui permet de garder à distance un compagnon violent. "Le port du bracelet est une " petite " avancée, mais que c’est long tout ça ! Je rappelle que, grâce à nous, il y a un an, un Grenelle a pu avoir lieu où le bracelet électronique était plus qu’évoqué. À titre personnel, je trouve qu’une année, c’est très long pour faire exécuter des choses relativement simples. Il faudra aussi être sûrs que la mise en place aura bien été faite comme promis d’ici à la fin de l’année".



La compagne d'Anne Le Nen ajoute ensuite : "Je dis ça car il y a parfois des effets d’annonces qui ne sont pas suivis en actes. C’est très regrettable car des assassinats ont encore lieu tous les trois jours. Il y a urgence. Il faut donner des moyens aux associations qui font tout le travail. Et ça, je n’en entends pas parler. Pas plus que des centres d’hébergement. Que de l’autorité parentale. Etc …".

