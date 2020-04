Mylène Demongeot atteinte du coronavirus et hospitalisée, elle raconte

De nombreuses personnalités en France sont malheureusement atteintes du coronavirus. La semaine dernière, le journaliste Pierre Ménès révélait via une vidéo sur son compte Twitter avoir passé plusieurs jours à l’hôpital après avoir contracté la maladie. Et après Pierre Ménès, c’est l’actrice Mylène Demongeot qui a décidé de briser le silence. Après avoir passé une partie de l’année 2019 à combattre un cancer, Mylène Delongeot a révélé dans les colonnes de Ouest France avoir été hospitalisée pendant trois semaines à Laval. C’est au retour d’un tournage que l’actrice a vu sa santé se détériorer : "Je ne me sentais pas très bien. Plusieurs fois, j’ai pris ma température et mon thermomètre indiquait toujours 36,5°. Je me disais : je suis fatiguée mais tout va bien. En réalité, il ne marchait pas. Sandra, mon assistante à la maison, m’a mis le sien dans l’oreille. En réalité, j’avais 40° !".

"Ils ne me voyaient pas passer la semaine"

A l’hôpital, Mylène Demongeot a dû faire face à l’examen des médecins, qui étaient très pessimistes : "Ils m’ont collée dans un lit et là les médecins se sont montrés assez pessimistes. " Vu son âge et son état, on ne va pas l’intuber ni la mettre en réanimation, elle ne supporterait pas. "En fait, ils ne me voyaient pas passer la semaine. Je ne me rendais compte de rien tellement j’étais épuisée mais j’étais quelque part entre la vie et la mort. Et tout le monde s’est battu. Moi qui voulais guérir et tout le personnel médical. Ils ont été fantastiques. Je me suis retrouvée comme un bébé incapable de rien faire. Quatre femmes s’occupaient de moi le jour et pareil la nuit. Elles m’ont soignée, nourrie, lavée". De retour aujourd’hui chez elle, Mylène Demongeot reste positive : "Et puis, il faut regarder le côté positif des choses. J’ai perdu 7 kg, je ne peux pas boire une goutte d’alcool sans avoir la nausée et je me suis déshabituée du sel grâce à la nourriture de l’hôpital. L’année dernière, à la même époque, j’ai déclenché un cancer du péritoine. Et je m’en suis sortie ! Depuis un an, j’ai tout eu. J’en ai pris plein la gueule. Mais je suis guérie. Alors vive la vie ! Je n’attends qu’une seule chose, c’est qu’on sorte de cette période merdique. Je veux le finir ce film bon sang !".

