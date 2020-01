Mylène Demongeot atteinte d’un cancer, elle dit tout

En septembre dernier, Mylène Demongeot avait inquiété ses fans lors de son passage sur le plateau de Morandini Live. Face à Jean-Marc Morandini, la comédienne était revenue sur ses années de galère, lorsqu’elle a été victime d’un banquier peu scrupuleux. Rapidement, Mylène Demongeot avait confié que sa santé était fragilisée à cause de cette histoire : "Le corps en prend un coup. J’ai plein de problèmes. Je marche avec une canne, j’ai très mal au dos. J’ai d’autres problèmes dont je parlerais peut-être plus tard.C’est complètement lié à ma santé. C’est le stress.Le mental est très fort, mais le corps ne suit pas forcément". Et alors que Mylène Demongeot avait refusé d’en dire plus, la comédienne a finalement brisé le silence sur les réseaux sociaux.

L’actrice totalement guérie

Ce mardi 28 janvier, Mylène Demongeot a révélé à ses fans sur Facebook avoir été atteinte d’un cancer. Positive malgré cette mauvaise nouvelle, la comédienne a rassuré les internautes puisqu’elle est aujourd’hui totalement guérie : "Mes amis, ce message pour vous apprendre que 2019 a été pour moi une année difficile. J'ai lutté contre un cancer. Aujourd'hui, je tiens à vous faire part de ma complète guérison ! Love you all", a-t-elle écrit sur Facebook, publication uniquement visible par ses amis. Pour accompagner son message, l’actrice a publié une photo d’elle les cheveux courts. Son attachée de presse qui a relayé l’information précise que Mylène Demongeot est bien remise de son cancer. L’année 2020 commence donc très bien pour la comédienne.

Par Alexia Felix