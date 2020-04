Nabilla, Rihanna, Sam Smith... Les meilleurs poissons d'avril des stars

On le sait : les célébrités mettent souvent du temps à officialiser leur grossesse… Sauf le 1er avril ! En ce jour si spécial où toutes les plaisanteries sont autorisées (ou presque), certaines stars n'hésitent pas à faire croire qu'elles attendent un heureux événement, suscitant la joie de leurs plus grands fans. Et pour que la magie de la plaisanterie opère, tous les coups sont permis ! Ainsi, en 2015, Joe Jonas publiait la photo d'une échographie sur son compte Twitter, annonçant la grossesse de sa petite-amie du moment, Hailee Steinfeld ! Un an plus tard, c'est Gwen Stefani qui bernait ses fans de la même façon, avant de dévoiler le pot aux roses. En cette année 2020, c'est Sylvie Tellier qui a fait cette blague en affichant sur Instagram un ventre rebondi. Un poisson d'avril rapidement repéré par les internautes. Dans un ton un peu plus léger, il y a ceux, comme Gigi Hadid et Julien Doré, qui ont affolé leurs fans en feignant un changement capillaire radical.

Blagues de mauvais goût

Et puis, dans un registre un peu plus grave cette fois, certains n'hésitent pas à susciter de vraies frayeurs à leurs fans pour honorer la tradition du poisson d'avril. En 2014, Shy'm était justement à l'origine d'une blague de très mauvais goût. Sur son compte Instagram, la chanteuse avait alors posté une vidéo dans laquelle elle demande à un ami de la filmer en train de faire une roue en plein milieu de la route, avant de se faire renverser par une fourgonnette ! "Je crois que j'ai raté !" déclarait-elle, au sol, à la fin de cette étrange vidéo. Sauf que voilà, les images semblaient tellement vraies qu'elles ont provoqué une vague d'inquiétude du côté des fans de la chanteuse ! Dans la même veine, l'actrice Rebel Wilson avait elle aussi piégé ses fans mais aussi les membres de la production du film "Pitch Perfect 3", en simulant un malaise sur le plateau de tournage ! Bon, vous l'aurez compris : les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures !

Par Sarah Mannaa