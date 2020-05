Natalie Portman maman, elle dévoile une rare photo de ses enfants

Natalie Portman est une femme comblée. En plus d’avoir trouvé l’amour dans les bras du danseur français Benjamin Millepied, l’actrice est également mère de deux enfants, un fils Aleph et une fille du nom d’Amalia. Très discrète sur sa vie de famille, Natalie Portman avait fait en 2016 de rares confidences sur sa vie de maman lors d’un entretien avec la revue "T" du New York Times Magazine : "Je pense que devenir mère m’a fait réaliser à quel point le réalisateur ‘materne’. Cela m’a rendu beaucoup plus calme dans les situations de stress parce que c’est le genre de chose bizarre que tout parent développe quand les choses vont vraiment mal, la voix se calme, la tension artérielle ralentit et tout va mieux. Quand je ne travaille pas, je suis pratiquement exclusivement avec ma famille, donc mon emploi du temps tourne autour de l’école, la préparation des repas, le coucher". Visiblement heureuse, Natalie Portman a voulu faire une surprise à ses fans il y a quelques heures.

Lily-Rose Depp réagit au cliché

Sur son comte Instagram, l’actrice a dévoilé une rare photo d’elle en compagnie de ses deux enfants. Alors que la star tient dans ses bras sa fille, elle donne un baiser à fils. Natalie Portman a toutefois pris soin de cacher leur visage. Malgré tout, ce cliché a beaucoup touché les internautes, et Lily-Rose Depp n’a pas hésité à lui laisser un commentaire : "C'est la photo la plus mignonne que je n'ai jamais vue". Natalie Portman semble être dans une période pleine d’amour car quelques heures avant la publication de ce cliché, elle a dévoilé une tendre déclaration pour sa mère, et pour ses enfants : "Ma première bénédiction dans la vie devait naître de ma mère. Elle est la personne la plus aimante, attentionnée, généreuse, câline, drôle, intelligente, talentueuse et créative avec laquelle j'imaginais passer mon enfance. Et maintenant, je suis bénie par mes enfants qui ont fait de moi une mère et me font sourire et rire tous les jours. Ils me font encore plus apprécier ma maman pour toutes les choses invisibles qu'elle a faites pour moi".

Par Alexia Felix