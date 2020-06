Natalie Portman : sa déclaration d'amour à Benjamin Millepied

Cela fait plusieurs années maintenant que le couple vit une belle histoire d'amour. Natalie Portman a enchaîné pendant de longues années les relations brèves avec des acteurs tels que Gael Garcia Bernal ou encore Jake Gyllenhaal. Mais c'est finalement avec Benjamin Millepied qu'elle se mariera avant de fonder une famille. Les deux amoureux se sont rencontrés sur le tournage de "Black Swan" en 2009. Le danseur étoile du New York City Ballet a été appelé par le réalisateur pour créer et orchestré les chorégraphies. Fiancés en décembre 2010 avant de se marier en août 2012, le couple a donné naissance à deux enfants, un garçon de 9 ans, Aleph et une petite fille de 3 ans, Amalia.

"le meilleur partenaire dont j'aurais pu rêver"

Le couple a longuement vécu à Paris avant de s'installer à Los Angeles après que le danseur étoile ait démissionné de l'Opéra de Paris. Tout semble aller pour le mieux pour le couple qui vit le parfait amour. Et Natalie Portman qui a dévoilé une rare photo de ses enfants, l'a prouvé une nouvelle fois en lui déclarant sa flamme à l'occasion de la fête des pères. "Ce jeune homme ne savait pas la vie d'essuyage de fesses, de nettoyage de caca, de cuisson de bagels et d'entretien général qui l'attendait. Merci Benjamin Millepied d'être le meilleur père que nos enfants pouvaient espérer et le meilleur partenaire d'éducation dont j'aurais pu rêver. Joyeux Fête des Pères à tous les bons papas." Et cet amour est réciproque puisque dans une interview accordée à Marie-Claire en 2014, le danseur n'était pas non plus avare de compliments envers sa belle "Il a fallu apprendre à nous connaître, mais Natalie est quelqu'un qui comble mes souhaits... Elle a une intelligence rare, et c'est extrêmement séduisant. Natalie possède cette intelligence alliée à une grande sophistication physique et morale".

Par J.F.