Natalie Portman une féministe hypocrite ? Rose McGowan la tacle

L'actrice Natalie Portman a fait sensation lors de la cérémonie des Oscars 2020. Sur le tapis rouge, alors qu'elle était accompagnée de son compagnon, l'actrice oscarisée en 2011 pour son rôle dans Black Swan a arboré une cape Dior noire sur laquelle elle avait fait broder le nom de plusieurs cinéastes femmes qui n'ont pas été retenues dans la catégorie "Meilleur réalisateur". Selon la star américaine, de nombreuses réalisatrices ont été écartées de façon injuste. Mais si le geste de Natalie Portman a été largement salué par les internautes, Rose McGowan de son côté n'a pas hésité à tacler l'actrice. Sur son copte Facebook, la figure du mouvement MeToo a qualifié le geste de Natalie Portman de "type d’activisme profondément offensant pour nous qui faisons le travail. Je n’écris pas cela sous le coup de l’amertume, je l’écris sous le coup du dégoût".

"Toi, Natalie. Tu es le problème"

Rose McGowan regrette notamment que le simple fait de porter une cape Dior sur un tapis rouge soit pris pour un acte de bravoure, alors que Natalie Portman pourrait faire plus pour changer les choses : "Quel est le souci avec les actrices de votre acabit? Vous les têtes d’affiche pourriez changer le monde si vous preniez position plutôt que d’incarner le problème. Oui, toi, Natalie. Tu es le problème. L’hypocrisie est le problème. Le faux soutien à d’autres femmes est le problème. Tu as une société de production qui n’a engagé qu’une seule femme réalisatrice – toi". Rose McGowan vise dans son message toute une lignée d'actrices "qui jouent le rôle de femmes qui se soucient des autres femmes. Moi, je serai toujours là à faire entendre ma voix et à me battre pour le changement sans aucune compensation. C’est ça l’activisme". Reste à voir si Natalie Portman va répondre à Rose McGowan.

Par Alexia Felix