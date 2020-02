Nathalie Baye brise le silence sur Instagram après son hospitalisation

Nathalie Baye a causé une belle frayeur pour ses proches et ses fans. Lundi, BFMTV annonçait que l’actrice était hospitalisée dans un état grave. La comédienne aurait été victime d’une crise cardiaque le weekend précédent. Face à l’ampleur qu’a prise l’information, son agent s’était rapidement exprimé via un communiqué envoyé à l’AFP. "Nathalie Baye n'a pas fait de crise cardiaque. "Il s'agit juste d'une complication au cours d'un épisode grippal. Elle va bien et va regagner son domicile dans les prochains jours", a expliqué Élisabeth Tanner. Dans la foulée, le même jour, nos confrères de Gala révélaient que la comédienne avait été victime d’une surinfection broncho-pulmonaire.

La comédienne fait parler son chat sur Instagram

Depuis, quelques informations concernant son séjour à l’hôpital avaient fuité seulement. Décidée à faire taire les rumeurs concernant sa santé et à rétablir la vérité, Nathalie Baye prend la parole ce vendredi sur Instagram. C’est par le biais de son chat adoré que la mère de Laura Smet s’exprime. "Bon je reprends les choses en pattes , car on dit souvent ds la presse tout et n’importe quoi..! Ma maîtresse a été effectivement vraiment pas bien ..Elle ne m’écoute pas,que voulez-vous ...! mais je veille, soyez en certains ,quant à Laura,elle m’aide non stop, bref, Nathalie va de mieux en mieux, elle récupère vraiment bien , elle a eu une bonne infection broncho-pulmonaire , d’ici quelques jours elle va se remettre à gambader partout... fini le repos pour Laura et moi, mais que voulez-vous...on ne la changera pas !", écrit l’actrice. "Donc, soyez rassuré...! En plus , Laura et moi veillons !! Et Nathalie vous envoie ses amitiés", conclut Nathalie Baye. Un post rapidement commenté par sa fille Laura. "Merci, Tom pour ton post", écrit la fille de la comédienne et de Johnny Hallyday.

