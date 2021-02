Nathalie Baye décroche un rôle dans le second volet de Downton Abbey

En septembre dernier, les fans de "Downton Abbey" ont été ravis d’apprendre qu’un second volet du film aura bel et bien une suite. C’est Jim Carter, l’interprète du majordome Carson, qui a annoncé la bonne nouvelle dans l’émission This Morning diffusée sur la chaîne ITV. Invité à l’occasion des 10 ans de la série, Jim Carter a déclaré : "Si vous promettez de ne le dire à personne, je vous ferai savoir que nous avons vu un scénario… Le scénario d’un deuxième film est là. Nous l’avons vu, c’est très drôle". Le tournage est prévu pour 2021 si la production réussit à s’organiser en dépit de la pandémie mondiale.

Tournage prévu au printemps 2021

D'après les informations du "Daily Mail", le tournage de "Downton Abbey 2" devrait débuter "à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril". "Il y a tous les personnages réguliers, et je pense que la volonté est – si le Covid le veut bien – de le tourner l’année prochaine", a aussi confié l’acteur. Côté casting, toutes les têtes d’affiche de "Downton Abbey" ont répondu présentes pour ce second volet. Et ce que l’on vient d’apprendre, c’est que les stars du programme vont accueillir des petits nouveaux sur le tournage. Et même une actrice française puisque Nathalie Baye a décroché un rôle ! Une information révélée par Baz Bamigboye, le chroniqueur cinéma du "Daily Mail". La maman de Laura Smet, grand-mère depuis peu d’un petit garçon prénommé Léo, jouera le rôle d’une amie de longue date de Lady Violet, incarnée par Maggie Smith.

Par Matilde A.