Nathalie Baye dévoile une photo inédite de Johnny Hallyday et Laura Smet

Dans quelques jours, le 5 décembre précisément, cela fera 5 ans que Johnny Hallyday est décédé. Et évidemment, le rockeur est encore bien présent dans la vie de ses proches. En effet, il ne se passe pas un jour sans que Johnny Hallyday ne soit abordé aussi bien par ses proches que par ses fidèles fans. Le 23 octobre dernier, Laeticia Hallyday dévoilait son nouveau coffret inédit "Son rêve américain", qui dévoilait le film de son dernier road-trip aux États-Unis, mais également un titre inédit. Un coffret que Laeticia Hallyday souhaitait sortir coûte que coûte afin de lui rendre hommage une nouvelle fois. Sur Instagram, elle confiait sur le sujet : "Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration".

un joli moment de famille

Il y a quelques jours, Nathalie Baye a fait parler d'elle pour avoir poussé un violent coup de gueule sur son compte Instagram. Elle partageait la vie compliquée des agents d'entretien dans le milieu hospitalier durant cette crise du coronavirus. Nathalie Baye avait décidé de partager un témoignage bouleversant afin que leur situation soit revalorisée.

Et si l'actrice a pris son compte Instagram ce mercredi 25 novembre, c'est pour une toute autre raison, plus légère cette fois-ci.

Elle vient de poster un cliché inédit qui date de quelques années. On voit Johnny Hallyday, guitare à la main, en train de chanter pour sa fille Laura Smet et quelques copines. L'actrice a accompagné la photo de la légende suivante : "Heureux souvenir, petit concert privé pour l’anniversaire de Laura et ses copines..!".

Par J.F.