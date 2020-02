Nathalie Baye hospitalisée en urgence, les raisons dévoilées

C'est un nouveau coup dur pour Laura Smet. Un peu plus de deux ans après la mort de son père Johnny Hallyday, l'actrice française doit faire face aux problèmes de santé de sa mère Nathalie Baye. Selon les informations de nos confrères de BFMTV, l'actrice âgée de 71 ans aurait été victime d'une crise cardiaque ce samedi 1er février, et aurait été hospitalisée dans la matinée. Mais selon Gala, les raisons de l'hospitalisation seraient différentes. L'actrice aurait en réalité été victime d'une surinfection broncho-pulmonaire. Une bien mauvaise nouvelle alors que Nathalie Baye vient de terminer le tournage du film "La beauté du geste" de Sylvie Ohayon en décembre dernier, après avoir participé au long-métrage "Garçon chiffon" de Nicolas Maury en octobre 2019. Nathalie Baye apparaissait il y a encore quelques mois en pleine forme et surtout très heureuse sur les réseaux sociaux.

En juin dernier, Nathalie Baye a assisté au mariage de sa fille Laura Smet au Cap Ferret. Au micro de France Inter il y a un peu plus d'un an, Nathalie Baye n'avait pas pu cacher sa joie d'accueillir le compagnon de Laura Smet au sein de sa famille : "J'aime beaucoup le compagnon de Laura. Je ne me mêle absolument pas de leur vie. Il y a un respect mutuel, elle est très indépendante, je suis très indépendante. Je ne débarquerai jamais chez ma fille comme ça à l'imprévu. Avec toutes mes copines qui sont grands-mères, je vais vous dire une chose : je piaffe ! J'ai une passion pour les enfants". Reste à attendre une réaction de la part de Laura Smet, qui donnera surement des nouvelles de sa mère.

