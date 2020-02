Nathalie Baye hospitalisée : la clinique en "panique" lors de son examen

Un nouveau coup dur. Samedi 1er février, la mère de Laura Smet a été hospitalisée en urgence après avoir passé une IRM. Si au départ, Nathalie Baye présentait des signes qui privilégiaient l’hypothèse d'un arrêt cardio-respiratoire, la réalité était toute autre. Ce lundi 3 février, son agent a tenu à rétablir la vérité et à rassurer les fans de la comédienne âgée de 71 ans. Nathalie Baye a été admise à l'hôpital après des "complications broncho-pulmonaires après une grippe" et Le Parisien a précisé que la "prise en charge a eu lieu alors qu'elle subissait une IRM de contrôle dans une clinique du sud de la capitale". Si à présent, son état est stable, l'équipe médicale qui faisait passer l'examen à Nathalie Baye ce week-end a réellement "paniqué".

Un moment angoissant

Le Parisien est revenu sur cette journée angoissante du 1er février 2020 et a expliqué que la panique avait gagné la clinique au moment où la comédienne passait son examen. L’équipe soignante a immédiatement composé le 15 après avoir constaté des signes "d'arrêts cardio-respiratoires". Heureusement, lorsque le Samu est arrivé sur les lieux, l'état de Nathalie Baye s'était déjà amélioré et était plutôt rassurant. Conduite à l'hôpital à la suite de ses problèmes de santé, la mère de Laura Smet devrait rapidement rentrer à son domicile comme l'a indiqué son agent. L'actrice, qui sera prochainement à l'affiche du film de Nicolas Maury, "Garçon chiffon", pourra donc retourner à ses nombreuses occupations professionnelles et personnelles.

