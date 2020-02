Nathalie Baye hospitalisée : Laura Smet partage un tendre message pour sa mère

Le mois de février n'a pas été de tout repos pour Nathalie Baye. Victime d'une "surinfection broncho-pulmonaire après une grippe" la comédienne a été hospitalisée d'urgence à l’hôpital Cochin de Paris. Une nouvelle qui a effrayé ses fans, mais aussi Laura Smet qui "s’est précipitée au chevet de sa mère", rapportait le magazine Closer le 7 février dernier. Très vite, l'ancienne épouse de Johnny Hallyday a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux avant de retrouver son domicile où sa fille continue de veiller sur elle.

Laura Smet dévoile les trésors de Nathalie Baye

Ce lundi 17 février, la fille du Taulier s'est une nouvelle fois rendue auprès de l'actrice de 71 ans. Un moment mère-fille que Laura Smet a partagé avec ses admirateurs sur Instagram. Si elle n'a pas dévoilé de photos de Nathalie Baye, Laura Smet a partagé les trésors qui trônent chez sa maman. Discrètement posés au-dessus d’une bibliothèque noire, les internautes ont pu découvrir les quatre Césars de Nathalie Baye. Parmi eux, ceux de la meilleure actrice dans un second rôle obtenus en 1981 et 1982 pour avoir joué dans "Sauve qui peut (la vie)" de Jean-Luc Godard et "Une étrange affaire" de Pierre Granier-Deferre. En 1983 elle avait reçu celui de la meilleure actrice pour son interprétation dans "La balance" et en 2006 pour "Le petit lieutenant".

"Quand tu arrives chez ta mère #La classe à Dallas", a d'abord écrit la soeur de David Hallyday. Dans ses stories, elle a également dévoilé avec fierté le tableau de l'artiste peintre Claude Baye, le grand-père maternel de Laura et le père de Nathalie. L'actrice sera prochainement à l'affiche des films "Garçon Chiffon" de Nicolas Maury et "Beauté du Geste" de Sylvie Ohayon. De son côté, Laura Smet sera sur France Télévisions dans la série "La garçonne".

Par C.F.