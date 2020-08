Nathalie Baye partage deux adorables photos de Laura Smet et Johnny Hallyday

Nathalie Baye a vécu une belle histoire d’amour avec Johnny Hallyday dans les années 80. De leur relation passionnée est née Laura Smet le 15 novembre 1983. Si le couple se sépare en 1986, l’actrice et le chanteur entretiendront de bonnes relations. Nathalie Baye n’hésite pas à partager ses souvenirs avec le rockeur disparu le 5 décembre 2017 sur les réseaux sociaux. Comme cette photo de Laura enfant avec son père partagée en juin dernier. Très active sur Instagram, celle qui a reçu quatre César au cours de sa carrière a publié deux nouvelles photos de Laura Smet bébé avec Johnny Hallyday jeudi 20 août. Des publications qui ont fait fondre les internautes.

Deux photos touchantes

L’actrice qui a fêté ses 72 ans en juillet dernier a pu compter sur le soutien de sa fille Laura Smet qui a posté une photo d’elle en souhaitant un "joyeux anniversaire à la plus merveilleuses des mères". Cette fois, c’est Nathalie Baye qui se replonge dnas ses souvenirs et publie deux clichés inédits de sa fille et de Johnny Hallyday. Les internautes découvrent Laura Smet bébé dans les bras de son père visiblement heureux de la faire rigoler. Deux clichés intimes que Nathalie Baye légende par "Père et fille…" puis "Suite … !" Les posts sont particulièrement touchants.

Les internautes fondent devant les photos et l’amour qui s’en dégage. "Que d’amour sur cette photo" écrit une abonnée, d’autres commentent également les clichés, "L’amour d’un papa et de sa poupée", "Il a l’air si heureux", "Belle photo d’amour" ou encore "Une photo si magnifique d’émotion, de tendresse et de bonheur".

