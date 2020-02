Nathalie Baye prend la parole personnellement après son hospitalisation

La semaine dernière, les fans de Nathalie Baye ont eu une belle frayeur lorsque nos confrères de BFMTV assuraient que l'actrice avait été victime d'une crise cardiaque. Rapidement, l'agent de Nathalie Baye avait expliqué que la mère de Laura Smet avait bien été hospitalisée, mais pour une simple maladie : "Nathalie Baye n'a pas fait de crise cardiaque. Il s'agit juste d'une complication au cours d'un épisode grippal. Elle va bien et va regagner son domicile dans les prochains jours". Peu après, nos confrères du Parisien ont fait savoir que Nathalie Baye avait été admise à l'hôpital après des "complications broncho-pulmonaires après une grippe. La prise en charge a eu lieu alors qu'elle subissait une IRM de contrôle dans une clinique du sud de la capitale". Assez discrète depuis son hospitalisation, Nathalie Baye a donné de ses nouvelles il y a quelques heures.

L'actrice rassurante sur sa santé

Ce lundi 10 février, un fan visiblement inquiet a interpellé directement Nathalie Baye en commentaire d'une vidéo dévoilée sur le compte Instagram de l'actrice française : "Comment allez-vous ? On entend tout et n’importe quoi. J’aimerais juste savoir comment vous allez". Face à cette demande, Nathalie Baye a répondu personnellement avec une réponse courte : "Ça commence à aller vraiment mieux !!". Quelques jours auparavant, Nathalie Baye avait déjà donné de ses nouvelles sur le réseau social, par le biais de son chat : "Bon je reprends les choses en pattes, car on dit souvent dans la presse tout et n’importe quoi..! Ma maîtresse a été effectivement vraiment pas bien... Elle ne m’écoute pas, que voulez-vous ...! mais je veille, soyez en certains, quant à Laura, elle m’aide non stop, bref, Nathalie va de mieux en mieux, elle récupère vraiment bien, elle a eu une bonne infection broncho-pulmonaire , d’ici quelques jours elle va se remettre à gambader partout... fini le repos pour Laura et moi, mais que voulez-vous...on ne la changera pas !".

