Nathalie Baye : ses inquiétudes sur le métier d’actrice de sa fille Laura Smet

Nathalie Baye est devenue grand-mère le 7 octobre dernier lorsque sa fille Laura Smet a donné naissance à un petit garçon, Léo. Celle qui partage de tendres souvenirs avec Johnny Hallyday s’est confiée à Madame Figaro sur son nouveau rôle. "J’espère être une bonne grand-mère ! Les miennes étaient particulièrement merveilleuses, joyeuses et me faisaient faire des tas de choses. J’espère surtout rassurer ma fille quand elle se séparera de son enfant. Avoir un enfant c’est découvrir un amour qu’on ignorait jusque-là, il y a quelque chose de l’ordre de l’unique". Dimanche 25 octobre sur le plateau de "20H30 le dimanche", Nathalie Baye a fait d’autres confidences et elles concernent Laura Smet.

"Percer c’est une chose"

Face à Laurent Delahousse, l’ancienne compagne de Johnny Hallyday a partagé ses inquiétudes. Elle revient notamment sur le jour où Laura Smet lui a confié son désir de devenir comédienne. "Ouh… J’étais inquiète parce que je connais les difficultés de ce métier et ses écueils" confie Nathalie Baye. Heureusement, ses doutes se sont envolés lorsqu’elle a découvert sa fille dans "Les corps impatients" en 2005. "Dès que je l’ai vue la première fois dans ‘Les corps impatients’, j’ai été très soulagée. J’ai vu qu’elle avait vraiment du talent et un potentiel". Si elle est rassurée, Nathalie Baye n’oublie pas qu’évoluer dans le cinéma n’est pas facile. "Mais après il faut suivre. Il faut durer. Percer c’est une chose, durer c’en est une autre" explique l’actrice qui a fait une nouvelle apparition dans la saison 4 de "Dix pour cent".

Par Valentine V.