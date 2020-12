Nathalie Baye : ses tendres révélations sur Laura Smet

Nathalie Baye est une mère aux petits soins. Et pour cause, elle a toujours protégé sa fille dans sa carrière au cinéma sans jamais s'interposer dans ses choix. Laura Smet a réussi à se faire une place importante dans ce milieu sans être considérée comme une "fille de". C'est en 2003 que sa carrière explose littéralement. Elle joue dans le film "Les Corps Impatients" qui lui vaudra d'être nommée au César dans la catégorie Meilleur espoir féminin. Mais Laura Smet ne se contente pas de ça. La jeune femme a également décidé de passer derrière la caméra. En 2018, elle se lance dans la production avec le court-métrage "Thomas", et quelques mois plus tard, elle réalisera le clip de son frère David Hallyday "Ma dernière lettre" qui rend hommage à leur père.

"il faut sortir de ça"

Mais avant d'avoir ce parcours, Laura Smet a évidemment eu beaucoup de périodes de doutes. Invitée dans l'émission "Le Passage des Arts", sur France 5, présenté par Claire Chazal, Nathalie Baye, qui postait récemment une photo inédite de Johnny Hallyday et Laura Smet a fait de tendres révélations sur les débuts de sa fille. "C’est difficile vous voyez quand on est des enfants. On a peur de ces ‘ah vous n’êtes pas comme votre mère ou votre père’. Et c’est une chose qui, en même temps, donne de la force parce qu’il faut sortir de ça, et ce n’est pas si simple que ça. Souvent on dit ‘c’est la fille de, c’est facile’. Non. Je crois que c’est plus difficile."

Face à ces déclarations, Claire Chazal a ajouté : "Peut-être, parce qu’il faut vraiment être apprécié pour soi-même et elle est évidemment une très belle actrice, on le sait".

Par J.F.