Nathalie Baye : son coup de gueule contre les paparazzis

Nathalie Baye en a assez de voir sa fille Laura Smet suivie par les paparazzis. La couverture du magazine "Closer" ce vendredi 28 août montrant la comédienne à la plage avec son mari Raphaël Lancrey-Javal, avec un cliché d'elle seins nus, n'a sans doute pas arrangé les choses. Enceinte de son premier enfant, Laura Smet a été affiché en maillot de bain, laissant voir son ventre bien arrondi. Alors que la fille de Johnny Hallyday devrait accoucher en octobre, sa mère Nathalie Baye s'est agacée sur Instagram ce samedi 29 août. En s'en prenant aux paparazzi, l'actrice a partagé sa colère de voir des photos volées de sa fille divulguées dans la presse.

Nathalie Baye partage sa colère

"La presse de merde (désolée pour la grossièreté) n’arrête pas de sortir des imbécilités et sont extrêmement pénibles avec ma fille... paparazzi etc....", a-t-elle fustigé en partageant un cliché de Laura Smet à la plage lorsqu'elle était enfant. "Bonne journée", a-t-elle conclu son message. Parmi les commentaires de soutien devant ce coup de gueule, une internaute a souligné que “la traque des paparazzis est non seulement insupportable, vulgaire, mais également dangereuse en tout point de vue”, tout en rappelant "de faire la part des choses" entre "presse et presse". En réponse, la comédienne a assuré : "Tu as raison, mais ces salopards sont tellement épouvantables que je me méfie". Nathalie Baye prouve une nouvelle fois qu'elle compte toujours protéger sa fille.

Par Marie Merlet