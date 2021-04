Nathalie Delon : Anthony Delon publie un émouvant message trois mois après son décès

Le 21 janvier dernier, l’actrice française Nathalie Delon est morte des suites d’un cancer du pancréas, à l’âge de 79 ans. Une triste nouvelle annoncée par son fils de 55 ans, l’acteur Anthony Delon qui était à son chevet quand elle a rendu l'âme. Quelques jours après la disparation de sa célèbre maman, le comédien expliquait dans la presse qu'elle s'est battue en silence contre "un cancer rapide".



"On venait de lui annoncer qu’elle allait mourir et, elle me l’a confié après, sa première pensée avait été : ‘Merde ! Anthony est là, il a tout entendu.’ Elle me protégeait encore une fois, comme un gosse sur les yeux duquel sa mère pose une main, pour l’empêcher de voir le sang" déclarait-il dans les colonnes de Paris Match. Dévasté, le fils d'Alain Delon avait également raconté sa dernière soirée auprès de sa mère : "La veille de son départ (...) on avait prévu de regarder l'investiture de Joe Biden. Quand je suis arrivé, elle était au lit. Elle n’était plus qu’une brindille. Elle sentait que c’était la fin. Pourtant, elle a fait l’effort de se lever, de s’intéresser, faisant des commentaires. Jusqu’au bout, elle n’a rien lâché".

Anthony Delon dévasté

Trois mois après le tragique décès de Nathalie Delon, Alain Delon demeure inconsolable. Encore une fois, le comédien vient de partager sa peine et a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Ce mardi 20 avril 2021, il a en effet publié une vidéo postée en story Instagram dans laquelle il filme la Seine en noir et blanc. "Essayer de ne pas trop penser à demain le 21... #troismois" écrit-il en légende pour évoquer le fait que sa mère est morte il y a déjà trois mois. Durant cette terrible épreuve, le père de famille peut heureusement compter sur le soutien de sa fiancée, l'actrice italienne Sveva Alviti.





Par E.S.