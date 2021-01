Nathalie Delon morte : Alain Delon lui rend un vibrant hommage

Le monde du cinéma pleure à nouveau l'un des siens. En début de semaine, les Français disaient au revoir à Jean-Pierre Bacri, acteur incontournable qui avait fait les beaux jours du cinéma français avec d'énormes succès tels que "Didier", "Le goût des autres" ou encore "Le Sens de la fête".

Et ce jeudi 21 janvier, c'est une grande actrice que perd le septième art. Il s'agit de Nathalie Delon. L'ancienne femme d'Alain Delon s'est éteinte à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer. C'est son fils, Anthony qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram puis dans un communiqué auprès de l'AFP : "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d'un cancer rapide".

"Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon"

Nathalie Delon restera la seule et unique femme d'Alain Delon. En effet, le couple se rencontre en 1962 dans une boîte de nuit parisienne, et ne se quitte plus. Ils se marient en 1964 avant de se séparer en 1969. Malgré tout, les deux amants gardent une belle relation. Relation qui marquera à jamais l'acteur, comme il l'a fait savoir dans son hommage. C'est l'AFP qui a recueilli les premiers mots d'Alain Delon au sujet de la mort de son ex-épouse : "Je suis très triste. J'ai de la peine aussi pour mon fils et mes trois petites-filles. C'est très dur de perdre une mère, comme une grand-mère. Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon. On s'est mariés en 1964. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne. Nous étions encore ensemble à Noël. Nous avons fait des photos ensemble, les dernières… Nathalie était malade depuis quelque temps. Les médecins lui avaient découvert un cancer du pancréas. C'était irréversible… Cela me fait toujours beaucoup de mal quand partent ceux que j'ai aimés. C'était une très bonne actrice. Je l'ai fait débuter au cinéma. Elle était faite pour ça".

