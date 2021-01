Nathalie Delon morte : Anthony Delon raconte le combat de sa mère contre la maladie

Le 21 janvier dernier, la maladie a emporté l'actrice Nathalie Delon. "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d'un cancer rapide" a annoncé son fils Anthony Delon à l'AFP. Seule et unique femme d'Alain Delon, Nathalie Delon est décédé à l'âge de 79 ans. En l'église Saint-Germain-dès-Prés, à Paris, ses obsèques se sont déroulées dans l'intimité ce mardi 26 janvier. "Très éprouvé" selon Anthony Delon, Alain Delon n'était pas présent lors de la cérémonie. Dans une interview pour Paris Match, Anthony Delon s'est confié sur les derniers mois de sa mère avec des mots bouleversants. "C’était une lionne dans un corps de moineau. Petite, fine, dotée d’une grande culture, d’une intelligence subtile et aussi d’une énergie vitale, d’une force physique et mentale hors du commun", a-t-il décrit Nathalie Delon qui était atteinte d'un cancer du pancréas généralisé.

"Je ne veux pas décrépir à coups de chimio"

"Personne n’a jamais pu se mettre en travers de sa route, ni décider à sa place. C’était quelqu’un de solaire", a poursuivi Anthony Delon avant de se souvenir du jour où sa mère a appris sa maladie en novembre 2019. "Elle s’est tournée vers moi : 'J’ai 78 ans, je me suis éclatée, et je ne veux pas décrépir à coups de chimio, me regarder mourir'", lui a-t-elle confié. Lorsque l'acteur a appris qu'il ne restait plus que "quelques semaines, peut-être quelques mois" à Nathalie Delon pour vivre, "à condition d'une légère intervention", sa mère "n’a pas voulu". "On venait de lui annoncer qu’elle allait mourir et, elle me l’a confié après, sa première pensée avait été : 'Merde ! Anthony est là, il a tout entendu'. Elle me protégeait encore une fois, comme un gosse sur les yeux duquel sa mère pose une main, pour l’empêcher de voir le sang", a-t-il confié avec émotion.

Par Marie Merlet