Nathalie Delon morte : Brigitte Bardot pousse un coup de gueule sur Twitter

Le monde du cinéma français est une nouvelle fois en deuil. Quelques jours après la mort de Jean-Pierre Bacri, l'actrice Nathalie Delon est décédée ce jeudi 21 janvier. C'est son fils, Anthony Delon, qui l'a annoncé sur Instagram. "RIP maman" a simplement écrit l'acteur de 56 ans. "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d'un cancer rapide", a fait savoir Anthony Delon à l'AFP. Après l’annonce de la disparition de Nathalie Delon, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Alain-Fabien Delon, le fils d'Alain Delon et de Rosalie van Breemen a réagi à la mort de l’actrice sur son compte Instagram, en ayant une pensée pour son demi-frère Anthony : "Rest in Peace, Strong Woman, Strong Mother", avant d'ajouter un tendre mot pour son frère "Be Strong Brother" (Repose en paix, femme forte, mère forte, soit fort frère…).

"Sa mort emporte la génération des sixties"

Si la famille Delon a exprimé sa tristesse, il y en a une qui ne cache pas son mécontentement face au traitement médiatique du décès de Nathalie Delon. C’est Brigitte Bardot. Sur Twitter, l’ancien mannequin a poussé un coup de gueule dans un communiqué de presse. "Dans cette hécatombe sinistre qui endeuille le théâtre et le cinéma en ce début d'année 2021, je déplore que parmi les hommages mérités rendus à la télé pour Jean-Pierre Bacri et Rémy Julienne, il n'y ait pas une petite place pour Nathalie Delon dont la beauté et la personnalité éclaboussèrent les années 60", commence Brigitte Bardot. L’actrice très engagée pour la cause animale a ensuite eu une pensée émue pour Alain Delon : "Alain lui donna le meilleur en partageant à jamais son nom avec elle. Elle le lui rendit en lui offrant un fils magnifique Anthony". Dans sa publication, Brigitte Bardot a également rendu hommage à Nathalie Delon, qui a dont la mort "emporte la génération des sixties et écorche le cœur de ceux, qui comme moi, lui survivent".

Par Matilde A.