Nathalie Delon : son fils Anthony Delon annonce son décès sur Instagram

Le monde du cinéma français est à nouveau en deuil. Quelques jours après la mort de Jean-Pierre Bacri, l'actrice Nathalie Delon est décédée ce jeudi 21 janvier. C'est son fils, Anthony Delon, qui l'a annoncé sur Instagram. "RIP maman" a simplement écrit l'acteur de 56 ans en légende d'une publication qui comprend une photo de lui et sa maman blottie dans ses bras.



"Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d'un cancer rapide" a ensuite fait savoir le comédien à l'AFP. Un nouveau coup dur pour l'acteur qui doit déjà faire face aux importants soucis de santé de son illustre père, Alain Delon.

Alain Delon perd son ex-femme

Romy Schneider, Mireille Darc, Dalida, Anne Parillaud... si Alain Delon était connu pour son statut de tombeur, il ne s'est marié qu'une seule fois, avec Nathalie Delon. L'acteur a épousé celle qui se prénomme en réalité Francine Canovas, en 1964, l'année de naissance de leur fils Anthony. A leur divorce en 1969, Alain Delon a fréquenté plusieurs actrices avant de trouver l'équilibre avec Rosalie Van Breemen, la mère de ses deux autres enfants, Anouchka et Alain-Fabien. S'ils ont été ensemble durant 14 ans, ils ne sont jamais mariés pour autant.



De son côté, Nathalie Delon ne s'est pas non plus remariée... elle qui avait déjà sauté le pas une première fois avant Alain Delon. L'actrice a en effet été marié à Guy Barthélémy, le père de sa fille Nathalie. Actrice jusque dans les années 1980, Nathalie Delon s'est essayée à la réalisation et a signé deux films : "Ils appellent ça un accident" en 1982 et "Sweet Lies" en 1988.



Par E.S.