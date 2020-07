Nawell Madani en couple : qui est son compagnon Djebril Didier Zonga ?

Le 24 mai dernier, Nawell Madani était l’invitée de l’émission Les enfants de la télé sur France 2. L’humoriste en a profité pour se confier sur le confinement qu’elle a passé avec son compagnon Djebril Didier Zonga. La période de confinement n’a visiblement pas été de tout repos pour le couple. "J’ai failli quitter mon mec six fois !", lâchait l’actrice. Alors que Laurent Ruquier lui faisait remarquer que son chéri était "canon" et qu’il était intéressé pour le récupérer si elle le quittait effectivement, Nawell Madani a répondu : "J’ai failli l’étrangler, beau ou pas beau ! C’était une catastrophe ce confinement". Il faut dire que le couple est ensemble depuis longtemps. Dans les colonnes de Paris Match en 2016, la réalisatrice de "C’est tout pour moi" racontait ainsi avoir rencontré Djebril Didier Zonga en 2007 au Portugal via une amie commune.

Le couple ensemble depuis 2007

"Nous avons grandi l’un grâce à l’autre", révélait-elle. Il faut dire que le couple s’est soutenu mutuellement dans la réalisation de leurs rêves. Après avoir été footballeur (en évoluant notamment à Pedras Rubras au Portugal), Djebril Didier Zonga décide de prendre sa retraite sportive pour cause de blessure. Il choisit alors de devenir mannequin et s’exile aux États-Unis pour mener à bien sa nouvelle carrière. "Après des années de travail acharné, il a décidé de rentrer à Paris pour privilégier notre couple. Il veut être acteur", indiquait Nawell Madani en 2016 à Paris Match. Son vœu s’est exaucé. Djebril Didier Zonga a joué dans deux films depuis. Il a été à l’affiche de "C’est tout pour moi", le film réalisé par sa compagne Nawell Madani et il a cartonné dans "Les Misérables" de Ladj Ly en 2019. Film qui lui a valu une nomination dans la catégorie "Meilleur espoir masculin" aux César 2020.

Nawell Madani et son compagnon Djebril Didier Zonga sont à retrouver ce dimanche 26 juillet sur France 2 dans "C’est tout pour moi".

Par Non Stop People TV