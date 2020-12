Naya Rivera morte : Le très beau geste des acteurs de Glee

Le 13 juillet dernier, le corps sans vie de Naya Rivera a été retrouvée après plusieurs jours de disparition. L’actrice américaine est décédée à la suite d’une balade en bateau avec son fils de 4 ans sur le lac Piru. Après avoir réussi à faire remonter son enfant sur le bateau, l’actrice s’est noyée : "C'est tellement injuste… Il n'y a pas de mots pour exprimer le trou béant dans nos cœurs. Je ne peux pas croire que c'est ça maintenant, ma vie. Et je ne sais pas si je le croirai un jour. La veille, on était encore en train de nager ensemble avec Josey. La vie est vraiment injuste. Je suis reconnaissant pour les moments que nous avons partagés et le bout de chemin que nous avons fait ensemble, qui nous ont donné le petit garçon le plus malin et adorable qu'on puisse espérer. Tu nous manques. Nous t'aimerons toujours. Je t'aime", avait confié avec émotion Ryan Dorsey, l’ancien époux de Naya Rivera. Et cinq mois après la disparition de la jeune femme, le casting de Glee a décidé d’honorer sa mémoire.

"Nous aimons Naya, vous aussi l'aimiez"

Les acteurs de la série américaine qui a fait connaître Naya Rivera ont lancé ce vendredi 4 décembre une collecte de fonds sur le site GoFundMe, intitulée SNIXXMAS Charity Drive. L’argent récolté sera par la suite reversé à Alexandria House, une organisation à but non lucratif de Los Angeles qui fournit des logements pour les femmes et les enfants isolés : "Notre géniale amie Naya Rivera a toujours trouvé un moyen de donner pendant les fêtes. S'il-vous-plait rejoignez-nous dans cet hommage en faisant un don à Alexandria House", a écrit Chris Colfer, l’interprète de Kurt dans Glee. Plusieurs autres acteurs de la série ont partagé une vidéo pour promouvoir cette campagne : "Alors que la saison des fêtes approche, on ne peut que repenser à l'année que nous avons traversé. Cette année, nous nous souvenons de notre amie, Naya, et les souvenirs magiques qu'elle nous laisse. Nous aimons Naya, vous aussi l'aimiez. Elle a eu un impact massif sur cette Terre". Pour le moment, plus de 61 000 dollars ont déjà été récoltés sur un objectif de 100 000 dollars.

Par Alexia Felix