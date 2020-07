Naya Rivera présumée morte : Son premier amour lui rend un émouvant hommage

Naya Rivera est toujours portée disparue. Lors d’une sortie au lac Piru en Californie, l’actrice de Glee a sauté dans l’eau mais n’est jamais remontée à la surface. Depuis plusieurs jours, la police locale poursuit les recherches pour retrouver le corps de la star : "Si le corps s'est emmêlé dans quelque chose sous l'eau, il est possible qu'il ne remonte jamais à la surface. Le but est toujours de ramener le corps de Madame Rivera à sa famille afin qu'elle puisse faire son deuil", a déclaré jeudi soir le shériff Kevin Donoghue lors d'une conférence de presse. Ce vendredi 10 juillet, Jane Lynch, interprète de Sue Sylvester dans la série Glee et ancienne partenaire de Naya Rivera, a fait part de sa peine auprès d’un reporter qui l’a abordée alors qu’elle faisait du shopping à Beverly Hills : "Ça me brise le cœur. C'est très, très, très difficile. J'envoie toutes mes pensées à sa famille, et à cet adorable petit garçon. Tout ça est vraiment horrible".

"Je t’ai toujours aimé et je t’aimerai toujours"

Et parmi les nombreux hommages qui ont été rendus à Naya Rivera, Tahj Mowry, le premier amour de l’actrice, a pris la parole sur Instagram dans un long post pour rendre un tendre hommage à la jeune femme : "Ma chère Naya, dire que je suis dévasté serait un euphémisme. C'est un cauchemar. Chaque jour devient plus difficile. Cependant, je garde l'espoir que tu sois retrouvée. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes devenus adultes ensemble. Nous avons vécu tant de première fois ensemble. Tu as été ma première expérience avec tout ; l'amour, l'intimité, le chagrin. Nous nous sommes brisés le cœur l’un l’autre puis remis ensemble plus d’une fois. Je n’arrêterai jamais de penser à toi. Aucune femme n'a jamais été à la hauteur de ce que tu m'as donné et fait ressentir. Je n'ai jamais aimé l'admettre mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Une partie de moi a toujours souhaité le jour où Dieu nous ramènerait pour être ce que nous rêvions que nous aurions pu être. Naya, tu me manques profondément. J’espère avoir la chance de te le dire une fois de plus mais je crois que je vais avoir cette chance. Je sais au fond de moi que tu as toujours su ce que je ressentais. J’attends le jour où je pourrais voir ton beau visage à nouveau et où je te dirais tout ce que j’ai toujours voulu te dire et que je n’ai pas eu la chance de faire jusque ici. Je t’aime pour toujours. Je t’ai toujours aimé et je t’aimerai toujours".

Par Alexia Felix