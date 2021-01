Nicolas Bedos annonce qu'il quitte les réseaux sociaux

Ces derniers mois, Nicolas Bedos s'est retrouvé au cœur de la polémique suite à ses prises de position concernant la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Après un texte très commenté publié en septembre dernier où il lance "Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements", le réalisateur avait provoqué la colère d’Olivier Véran. En réaction, Nicolas Bedos avait taclé le ministre de la Santé dans le Figaro Magazine en décembre dernier : "En tant qu'auteur, mon rôle n'est pas de réguler les services de réanimation. N'en déplaise au sermon d'Olivier Véran, jamais ma notoriété ne m'infligera le fardeau de la bien-pensance". Tandis que la sortie de son film, le troisième volet de la saga OSS 117, intitulé Alerte rouge en Afrique noire, est toujours dans l’incertitude, Nicolas Bedos a ironisé sur la date de sortie en taclant de nouveau le gouvernement ce 27 janvier.

"J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux"

Mais les conséquences de ses prises de parole sur les réseaux sociaux ont lassé Nicolas Bedos. Ce samedi 30 janvier, le réalisateur a annoncé à travers un message sur Twitter qu'il quitte les réseaux sociaux. "Voilà plusieurs mois que, tout au chagrin de la mort de mes parents, les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancoeurs personnelles et colères impulsives, m’offrant une tribune plus ou moins efficace face au fléau du politiquement correct qui menace très gravement nos arts non-essentiels et la liberté d’expression si chère à mes aïeux", a-t-il débuté. "Aujourd’hui, conscient des limites de l'expression directe et de la perversion médiatique qu'elle provoque, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur notre société, nos stupeurs et nos doutes", a expliqué Nicolas Bedos sur son choix en glissant qu'il a "gouté à cette violence" et a "détesté" en référence à l'impact des réseaux sociaux. "Adieu à tous, et vivement la réouverture des salles obscures, vivement la réouverture d'un monde où la Culture se considère", a-t-il conclu.

— Nicolas Bedos (@nicolasbedos1) January 30, 2021

Par Marie Merlet