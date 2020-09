Nicolas Bedos : après ses propos chocs sur le Covid-19, il met fin à la polémique

La polémique ne désenfle pas et suscite bon nombre de réactions. Jeudi 24 septembre 2020, Nicolas Bedos a réagi aux nouvelles mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Une prise de parole qui lui a valu de nombreuses critiques. Pour cause, l’acteur appelle les Français à ne plus respecter les gestes barrières et suspendre le port du masque. "Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. (…). On arrête d’arrêter. On vit. On aime. On a la fièvre. On avance. On se retire de la zone grise (…). Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, ma vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons", a posté le réalisateur du prochain volet d’OSS 117.

Nicolas Bedos : "Allez, stop"

De nombreuses personnalités ont répondu à cet appel à la rébellion, comme Christophe Dechavanne. L’ancien animateur de "La Roue de la Fortune" a publié un long texte sur son compte Twitter. "Je te dis avec respect et amitié, qu'appeler à ne pas s'astreindre à l'un de ses devoirs civiques et humains n'est pas possible en fait et ne souffre d'aucune discussion. (…) Malheureusement, il n'y a qu'un seul MacGyver. Sans déconner, on peut jouer avec de nombreux feux Nicolas, mais pas ceux-là, pas ceux-là", estime Christophe Dechavanne. Face à la polémique, Nicolas Bedos a encore pris la parole ce samedi 26 septembre 2020 sur son compte Instagram afin d’y mettre un terme. Il annonce qu’il va se "décrocher des réseaux sociaux". "Allez, stop, on se remet au boulot. Et on décroche un peu des réseaux sociaux. Aimez-vous. Faites-vous votre opinion. Écoutez vos proches. Écoutez-vous, c’est pas trop tôt. Bon courage dans ce merdier, à bientôt", a posté le fils de Guy Bedos.

Par Matilde A.