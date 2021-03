Nicolas Bedos : cette raison pour laquelle il ne veut pas d'enfant

Loin des réseaux sociaux depuis qu'il a décidé de les quitter fin janvier dernier, Nicolas Bedos s'est longuement confié dans un entretien accordé à Madame Figaro, publié ce 18 mars. Après s'être retrouvé au cœur de la polémique pour un texte opposé aux masques et au confinement, le réalisateur n'a pas perdu de sa franchise en évoquant sa pause des réseaux sociaux, les critiques, mais aussi la disparition de son père Guy Bedos et de son parrain Jean-Loup Dabadie. En attendant la sortie de son film "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire", Nicolas Bedos s'est confié sur sa vie intime qu'il partage aujourd’hui avec une femme inconnue des médias et dont il souhaite la préserver.

"Epargner un père distrait et névrosé"

Agé de 41 ans, le réalisateur se dit aujourd’hui "ex-séducteur" après avoir vécu plusieurs relations avec les actrices Elsa Zylberstein, Helena Noguerra ou encore Pom Klementieff. Pendant six ans, il a vécu une histoire d'amour avec Doria Tillier qui l'a convaincu d'écrire et réaliser le film "Monsieur et Madame Adelman". Très discret sur son couple actuel, Nicolas Bedos a toutefois assuré qu'il ne veut pas d'enfant "pour leur épargner un père distrait et névrosé, comme ont pu être beaucoup d'amis du mien, et même le mien". "Il faut avoir fait un peu la paix avec soi pour avoir des gosses. Mais peut-être que je me trompe, parce que plein d'histoires le démentent. Moi, par exemple, j'ai adoré mon père, et pourtant, mon père n'était pas un cadeau", a-t-il expliqué avant d'ajouter : "En même temps, mettre des enfants au monde actuellement... Je ne parle pas du virus. Mais la moraline ! La moraline d'un côté, les fachos de l'autre...".

Par Marie Merlet