Nicolas Bedos dévoile un tendre cliché avec son père Guy Bedos

Cette fête des pères aura eu un goût particulier pour Nicolas Bedos. L'acteur a perdu son père il y a seulement quelques semaines. Le 28 mai dernier, il annonçait la triste nouvelle sur son compte Instagram. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au Paradis". Le réalisateur du film "La belle époque" lui avait ensuite rendu un tendre hommage dans une lettre publiée sur le site de France Inter. "Des bougies, un peu de whisky, ta main si fine et féminine qui sert la mienne jusqu’au p’tit jour du dernier jour. Ton regard enfantin qui désarme un peu plus le gamin que j’redeviens. Fâché de ne plus pouvoir parler, tu envoies des baisers muets à ta femme adorée, à ta fille bien aimée, à la fenêtre sur l’Île Saint Louis, au soleil que tu fuis. Des gestes silencieux qui font un boucan merveilleux dans nos yeux malheureux."

un bel hommage

"On va t'emmener où tu voulais, c'est toi qui dictes le programme, c'est toi qui conduis sans permis. D'abord à l'église Saint-Germain, tu n'étais pas très pote avec les religions, mais les églises, ça t'emballait. Puis on t'envole en Corse, dans ce village qui te rendait un peu ta Méditerranée d'Alger". Une lettre qui avait suscité beaucoup d'émotions. Et ce dimanche 21 juin, Nicolas Bedos lui adresse une nouvelle fois un bel hommage. À l'occasion de la fête des pères, il a posté une photo de lui, accompagné de Guy Bedos qu'il a sobrement légendé : "bonne fête à tous les pères".

Par J.F.