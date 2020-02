Nicolas Bedos et Fanny Ardant récompensés : leurs réactions sur le départ d’Adèle Haenel (exclu vidéo)

Nicolas Bedos avait de quoi se réjouir vendredi soir. Pour la 45e cérémonie des César, son film "La Belle Époque" a été récompensé trois fois. Premier César avec Stéphane Rozenbaum avec les meilleurs décors. Quelques minutes plus tard, c’est Fanny Ardant qui monte sur scène, récompensée du César de la meilleure actrice dans un second rôle. Enfin, c’est Nicolas Bedos lui-même qui s’est vu félicité par ses pairs en décrochant le César du meilleur scénario original. Ému et heureux par ses prix, l’auteur s’est réjoui de ces récompenses sur la scène de la salle Pleyel puis face aux journalistes. Ni la victoire de Roman Polanski au César de la meilleure réalisation ni le départ fracassant d’Adèle Haenel n’ont entaché sa joie. Interrogé sur ces deux coups de théâtre, le cinéaste répond en toute franchise au micro de Non Stop People. "Ça m’évoque une cohérence dans le discours qui est tenu par Céline Sciamma, par Adèle Haenel. Je ne suis pas surpris. Elles vous en parleront mieux avec leurs mots, leurs sentiments, leurs colères, mieux que moi", déclare-t-il avant de revenir tout à son bonheur. "Je suis dans la réjouissance, dans le partage, l’amitié, dans le bonheur", déclare Nicolas Bedos qui s’excuse "d’être frivole" en ce soir de victoire pour "La Belle Epoque".

Fanny Ardant affiche son soutien à Roman Polanski

"On a fait un film sur le cinéma, nous. […] On n’est pas garant d’une mouvance, d’un parti, d’un discours", ajoute l’ancien compagnon de Doria Tillier. "J’aime la dialectique, j’aime qu’il y ait de la place pour tout le monde, j’aime qu’il y ait des contradictions. La vie est dans la contradiction, la vie est dans le dialogue. C’est ça qui est intéressant", commente de son côté Fanny Ardant face à la caméra de Non Stop People. Un peu plus tôt, la comédienne avait déclaré soutenir Roman Polanski. "Moi quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord mais vive la liberté ! » a notamment annoncé la comédienne en salle de presse.

Par Ambre L