Nicolas Bedos interloqué par le comportement d'Emmanuel Macron

Nicolas Bedos fait parler de lui en ce moment. Il y a quelques jours, le réalisateur était présent sur le plateau de Quotidien. Il est revenu sur la polémique concernant son texte "anti-mesures" diffusé sur son compte Instagram. "Quand je sors dans la rue, il y a des gens qui ont compris parce qu’ils suivent mon compte. [...] Ils savent dans quelle période de ma vie je me trouve, ils savent que je n’ai pas pu accompagner mes proches, que mon père est parti à cause du confinement et de sa solitude imposée. Ils savent que c’est un cri du cœur" confiait-il sur le plateau. "C’est une petite mort qu’on nous inflige en ce moment, assure-t-il. Si tout d’un coup, il n’y a pas un connard dans mon genre pour l’écrire, et ben, à ce moment-là, quoi? On est une armée, on dit la même chose et on fait de la pub pour les mesures d’État. Je veux bien, mais ce n’est pas mon travail".

"Il abuse"

Il avait ensuite conclu : "Peut-être que c’est maladroit, peut-être que j’ai eu tort.” Et ce mercredi 28 octobre, il semblerait que Nicolas Bedos, soutenu par Francis Lalanne ne se soit pas réconcilié avec les manières d'Emmanuel Macron. Quelques heures avant l'annonce du reconfinement, l'acteur faisait part de son étonnement sur les réseaux sociaux. En effet, il a posté plusieurs photos du président de la République entouré de plusieurs personnes. Il a accompagné les photos de la légende suivante : "Hier soir. Il abuse quand même". Puis une autre, "Ce matin, je ne comprends plus rien".

Par J.F.