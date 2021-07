Nicolas Bedos : "Laisse-moi", il dévoile les derniers mots de son père avant sa mort

Guy Bedos est mort le 28 mai 2020 à l’âge de 85 ans. Atteint de la maladie d’Alzheimer, l’humoriste s’était battu pendant les derniers mois de sa vie pour son droit à mourir dans la dignité. Comme le confiait son fils Nicolas Bedos en mai dernier, il a finalement eu droit à un petit coup de pouce : "Je me revois sur mon scooter, me rendant à la pharmacie pour acheter la mort de l'homme que j'aime le plus au monde. La nuit suivante sera la dernière. Longue. Bouleversante. Le lendemain, le flacon est plein. Mon père n'en a pas eu besoin pour offrir à son médecin l'état somnolent apparemment nécessaire à une intervention - qui eut lieu vers 17 heures" racontait-il dans les colonnes de L’Obs.

"C'est insupportable"

Une dernière journée de vie sur laquelle Nicolas Bedos s’est de nouveau confié dimanche face à Audrey Crespo-Mara Dans Sept à Huit. L’occasion notamment pour le réalisateur de "OSS : Alerte rouge en Afrique noire" de révéler les derniers mots que lui a soufflés son père au moment de sa mort : "Il devient à un moment exactement ce que pendant des décennies il nous a fait promettre de ne pas le laisser le devenir. C'est-à-dire que j'ai, cet homme que j'aime et j'ai sa voix, le souvenir de son discours, de son propos, de son regard, qui est au-dessus de mon épaule qui semble me pousser à une sorte d'injonction de contrition et qui me dit 'Laisse-moi'. Et ça c'est insupportable" s’est souvenu avec émotion Nicolas Bedos.

