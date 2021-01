Nicolas Bedos : pourquoi il demande aux Français de se faire vacciner

Il y a quelques jours, pas moins de 200 artistes signaient une tribune afin d'inciter les Français a aller se faire vacciner. Dans ce texte publié dans les colonnes du Parisien, ils déclarent : "Pour faire un pas décisif dans la maîtrise de la pandémie, et ce, sans aucune hésitation, nous nous engageons à nous faire vacciner dès que cela sera possible". Gérard Jugnot avait précisé : "j’ai envie de sortir ce marasme. Pour l’instant, le vaccin est la seule solution pour retrouver une vie normale. Je ne suis ni médecin, ni spécialiste, mais je suis un citoyen informé. Le conseil scientifique a donné son feu vert". Nicolas Bedos, habitué des coups de gueule contre le gouvernement a également participé à cette tribune.

"juste l'envie d'en finir avec le piétinement de nos libertés"

Il a étayé son propos dans une publication sur son compte Instagram. Le réalisateur vient de poster un long texte dans lequel il demande une nouvelle fois aux Français de se faire vacciner. "J'incite à la vaccination parce qu'on a bien compris que c'était le seul moyen pour désengorger les services de réa et autoriser ce gouvernement de pleutres à nous permettre à nouveau de vivre ensemble. Aucun retournement de veste, juste l'envie d'en finir avec le piétinement de nos libertés."

Le fils de Guy Bedos déclarait ensuite : "Autour de moi, des gens se noient un peu plus chaque semaine. La trouille léthargique de ce gouvernement de technocrates est une baffe dans la gueule de celles et ceux qui vivent par et pour la culture et la restauration (entre autres). Alors oui, quoiqu'on pense du vaccin : vaccinons-nous, qu'on puisse ensemble se retrouver (et leur crier, sans masque, ce qu'on pense de leur conception de l'"essentiel").

Par J.F.