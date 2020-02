Nicolas Bedos raciste ? Sa blague sur le coronavirus n’a pas fait rire tout le monde

#JeNeSuisPasUnVirus. Avec ce hashtag créé le 27 janvier sur Twitter, la communauté asiatique veut faire le jour sur le racisme dont elle fait l’objet depuis le début de l’épidémie du coronavirus. A ce jour 20 700 personnes ont été contaminées dans au moins 23 pays différents. La majorité des cas répertoriés est en Chine. De quoi jeter l’opprobre sur une communauté qui n’a rien demandé à personne, encore moins à être assimilée à un virus.

Nicolas Bedos s’est excusé évoquant "une vanne dominicale"

Ce dimanche 9 février, Nicolas Bedos a été pris en flagrant délit de racisme anti-asiatique. Dans une story publiée sur son compte Instagram, il a dépassé les bornes estiment les internautes. On le voit dans une piscine. Il semble en vacances. Il écrit "Tu nages tranquille dans la piscine, loin de Paris, de ses grèves et autres risques d’épidémies". Dans l’image suivante, on voit un couple asiatique assis au bord de la piscine. Nicolas Bedos invente un dialogue et leur fait dire "chérie je me sens fiévreux", "men parle pas". Enfin dans la dernière image de la story le couple est accoudé au bar de la piscine et Nicolas Bedos les images commander "deux corona".

L’humoriste a dû se rendre compte qu’il était allé un peu loin car il a présenté ses excuses parce que nous vivons "dans un monde policé, ne jamais oublier de s’excuser". Cette story n’est qu’une “vanne dominicale”, “dont les ressorts peuvent être perçus comme stigmatisants à l’égard de la population asiatique”. Le mal est fait. Sur Twitter, les internautes sont scandalisés et dézinguent l’humoriste. "Et sinon ce mec sans talent (merci papa, sans toi je ne serais qu’un sombre inconnu) est nommé aux #cesar2020", écrit Leïla. "Je pète un câble quand je vois des "célébrités" telle que Nicolas Bedos faire des "blagues" car ça banalise le racisme anti-asiat auprès des français", ajoute Cécilia.

