Nicolas Bedos : sa nouvelle photo Instagram inquiète la Toile !

Nicolas Bedos est particulièrement actif sur Instagram. Le réalisateur n'hésite pas à se servir de son compte pour faire passer différents messages. Il y a quelques semaines maintenant, il dévoilait son texte "anti-mesures" qui faisait tant polémique. Le 24 mai, il postait une photo de son oncle, Jean-Loup Dabadie pour annoncer le décès de son parrain : "Mon parrain bien-aimé qui s'en va, sans prévenir, en chantant… Notre poète du music-hall…Tant de chansons et tant de films et tant de larmes et tant de rires".

Le 28 mai dernier seulement quatre jours après, Nicolas Bedos prenait son compte Instagram pour annoncer la mort de son père, l'humoriste Guy Bedos. "Il était beau. Il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au paradis".

"que faut-il comprendre ?"

Une triste série qui n'était malheureusement pas terminée puisque le 28 juillet il annonçait la mort de sa marraine Gisèle Halimi. "Ma marraine adorée. Quelle vie que la tienne ! Les femmes te doivent tant ! (…) on va te relire avec respect. Le paradis affiche complet".

Ce mercredi 18 novembre, Nicolas Bedos a posté une photo de son père Guy Bedos, accompagné de Jean-Paul Belmondo. Un cliché qui a suscité l'inquiétude chez les internautes qui ont cru que l'acteur était décédé. "J’ai cru qu’il était décédé ! J’apprends souvent des décès via votre compte", peut-on lire en commentaire, ou encore "Que faut-il comprendre ??".

Par J.F.