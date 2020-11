Nicolas Bedos : ses touchantes confidences sur sa mère et le confinement

Nicolas Bedos a dû faire face à la mort de son père le 28 mai dernier. Et depuis, le comédien ne cesse de s'en prendre aux mesures gouvernementales. Et pour cause, il considère que l'isolement peut parfois être aussi dévastateur que le virus en lui-même. Fatigué par certaines décisions du gouvernement, il avait poussé un gros coup de gueule sur son compte Instagram qui avait fait polémique. "Bon, allez, soyons francs : Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n’était pas le cas de mon père, meurtri à mort d’être privé de notre amour). Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants (…) Nous devons désormais vivre, quitte à mourir (nos aînés ont besoin de notre tendresse davantage que de nos précautions )."

"Elle est enfermée dans l’appartement du fantôme de son mari"

Nicolas Bedos avait tenu à se justifier sur le plateau de Quotidien. "Je comprends la polémique. C'est un texte excessif, je l'ai écrit dans la colère. C'est un texte qui est un peu irresponsable".

Mais il semblerait qu'il n'ait pas changé d'avis au sujet de la douleur du confinement. Dans une interview accordée au journal Le Monde, il fait de glaçantes confidences au sujet de l'isolement de sa mère Joëlle Bercot. "Je ne parle pas de moi. Je parle des autres, de tous ceux qui souffrent, de ma mère qui a perdu l’homme de sa vie et qui est enfermée dans l’appartement du fantôme de son mari. Ma sœur avec son bébé d’un an dont le papa est patron de bistrot et qui est en train de tout perdre."

Il poursuit ensuite : "Quand j’ai commencé à pousser des coups de gueule sur les réseaux sociaux au sujet du Covid, certains ont pensé que je me plaignais de ma situation. Ce n’est pas du tout le cas. Je confine agréablement et en excellente compagnie, je travaille comme une vache".

