Nicolas Bedos : son coup de gueule contre le gouvernement ne plaît pas aux internautes

Ce n'est un secret pour personne : Nicolas Bedos n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'hésite pas à se servir de ses réseaux sociaux afin de faire passer des messages, surtout en temps de crise sanitaire. Mercredi 23 septembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran a fait part des nouvelles mesures pour lutter activement contre la reprise de la Covid-19. Fermeture des bars et restaurants dans les zones les plus à risques, fermeture totale de ces établissements à Marseille, ou encore rassemblements limités à 10 personnes dans certains endroits. Autant de mesures qui n'ont pas plu à Nicolas Bedos et qu'il l'a fait savoir.



Sur son compte Instagram, le réalisateur vient de poster la photo d'un texte où il est écrit : "Bon, allez, soyons francs : Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n'était pas le cas de mon père, meurtri à mort d'être privé de notre amour). Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir (…)".

"il est stupide"

Le réalisateur d'OSS 117 poursuit ensuite : "En ce monde de pisse-froid, de tweets mélodramatiques et de donneurs de leçons, ce texte sera couvert d'affronts, mais peu m'importe (…) Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons".

Ce texte de Nicolas Bedos a évidemment fait beaucoup réagir. Sur Twitter, ils ont été nombreux à pointer du doigt les propos du réalisateur. En effet, certains soulignent le fait qu'il est irresponsable : "C'est rigolo tous ces gens qui découvrent seulement aujourd'hui que Nicolas Bedos était un sombre égoïste totalement irresponsable qui, s'il écrit bien, est capable de tout pour se faire remarquer", "Le texte de Nicolas Bedos est stupide au premier abord et bien plus sombre si on creuse. C'est la loi mâle alpha, la loi du plus fort et les faibles peuvent bien crever. Un eugénisme qui ne cache presque plus son nom".

Le lamentable message de Nicolas Bedos est l'occasion de rappeler que "mourir" ne prend qu'un r (et non deux, comme semble le croire notre grand comique). Moyen mnémotechnique : on ne meurt qu'une fois. Du covid ou d'autre chose. Mais malheureusement ni de connerie ni du ridicule — Elisabeth Philippe (@EliPhilippe) September 24, 2020

"Nous devons désormais vivre, quitte à mourrir", nous enjoigne Nicolas Bedos, qui met deux "r" à mourir pour bien marquer le coup. Ok. Mais c'est toi qui commmences. — claro (@madmanclaro) September 24, 2020

Si vous aviez le pouvoir de rendre son anonymat à un fils à papa qui utilise la notoriété de son père pour raconter de la merde, vous choisiriez qui et pourquoi Nicolas Bedos ? — Josie de la compta (@Josydelacompta) September 24, 2020

