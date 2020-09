Nicolas Bedos : son émouvante tribune pour l'euthanasie

Le comédien Nicolas Bedos vit une année pour le moins compliqué. En effet, l'acteur a récemment perdu son père, l'humoriste Guy Bedos. C'est sur son compte Instagram qu'il avait annoncé la triste nouvelle, le 28 mai dernier. Quatre jours avant ce décès, Nicolas Bedos disait adieu à son parrain, l'académicien Jean-Loup Dabadie. Mais la triste série ne s'est pas arrêtée là puisque le 28 juillet dernier, c'est l'avocate Gisèle Halimi, sa marraine qui rendait son dernier souffle. C'est là aussi sur Instagram que l'ancien compagnon de Doria Tillier a décidé de lui rendre hommage : "Ma marraine adorée. Quelle vie que la tienne! Les femmes te doivent tant. La société te doit beaucoup et moi je te dois trop. Nos mercredis m'ont tout appris. J'ai eu tellement de chance. Cette année vient du diable, je la hais comme je t'aime. On va te relire avec respect. Le paradis affiche complet".

"nos derniers souvenirs sont précieux"

Ce samedi 5 septembre, Nicolas Bedos qui a récemment poussé un coup de gueule sur Instagram, se faisait remarquer suite à une nouvelle publication. En effet, le comédien a signé une tribune émouvante concernant l'euthanasie. "On en fait tant pour notre arrivée sur terre…et si peu pour notre sortie. Tous ces biberons, ces psys, ces blogs, ces nounous, pour se barrer démunis, impuissants, souffreteux et meurtris, comme des merdes. Nos derniers souvenirs sont précieux, comme la vie qu'ils contiennent. La dernière page engage la qualité et le sens du livre. Parmi tous ces sujets/buzz à 2 balles qui mobilisent notre jeunesse, par pitié, considérons mieux celui-ci. Nos adieux, c'est notre vie".

Une prise de parole vivement soutenue par les internautes. "Tellement d'accord avec toi", "Tellement vrai", "Les gens s'en vont, mais la façon dont ils sont partis reste" a-t-on pu lire en commentaire.

Par J.F.