Nicolas Bedos : son nouveau coup de gueule contre les bien-pensants sur Instagram

Nicolas Bedos n’est pas à un coup de gueule près. Sur ses réseaux sociaux, le réalisateur n’hésite pas à prendre la parole pour dénoncer ce qui le dérange dans l’actualité. Après s’être attiré les foudres de la Toile en déplorant le second confinement ou encore en invitant les Français à retirer leurs masques malgré la pandémie, c’est désormais à la cause animale que l’auteur s’en prend. S’il ne dénonce pas les activistes et autres associations protégeant les animaux, Nicolas Bedos pointe du doigt les personnalités ayant partagé un grand visuel rouge sur lequel est inscrit "Dites stop".

En légende de cette publication relayée par Alexandra Rosenfeld, Delphine Wespiser ou encore Nagui et Karine Ferri, on peut lire : "Les animaux sont des êtres sensibles. Nous n’acceptons plus les souffrances qui leur sont infligées. Les responsables politiques font trop peu, depuis trop longtemps. Emparons-nous de la question animale. Notre pays doit rattraper son retard dans ce domaine. La majorité des Françaises et des Français, de tout âge, de toute condition sociale, des villes ou des campagnes, veut mettre un terme au calvaire des animaux".

Nicolas Bedos s'attaque "campagnes de com' bien-pensantes virales"

Tout en relayant la publication, l’acteur de "Monsieur et Madame Adelman", y est allé de son commentaire cinglant : "Aux 400 campagnes de com' bien-pensantes virales à deux balles sur Instagram (Et dites un truc à vous un peu original)". Avant d’ajouter en légende : "Ps : moi aussi j'adore les animaux trop mimi et j'aime pas non plus qu'on leur fasse des bobos (mais par pitié vous voulez pas inventer vos propres posts ?)". Un message accompagné des hashtags "moutons land", "une cause par semaine" et "invente ton post". Si la publication a été likée plus de 4 000 fois et commentée 700 fois, celle-ci a depuis été retirée par Nicolas Bedos.

Par C.F.