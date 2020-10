Nicolas Bedos : son texte "anti-mesures" effraie l'entourage d'Emmanuel Macron

Son texte a fait le tour de la Toile en seulement quelques minutes. Le 24 septembre, Nicolas Bedos postait une photo sur son compte Instagram d'un long texte dans lequel il demande aux Français de "continuer à vivre" malgré les nombreuses restrictions. "Bon, allez, soyons francs : Arrêtez tout. TOUT. Les masques. Les confinements. Excepté face à vos parents très fragiles (quand ils le souhaitent, ce qui n’était pas le cas de mon père, meurtri à mort d’être privé de notre amour). Vivez à fond, tombez malades, allez aux restaurants, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir (nos aînés ont besoin de notre tendresse davantage que de nos précautions )".

Un texte vivement commenté aussi bien par des anonymes que par des célébrités. C'est le cas notamment de Christophe Dechavanne qui s'est indigné des propos du réalisateur. "Je te dis avec respect et amitié, qu'appeler à ne pas s'astreindre à l'un de ses devoirs civiques et humains n'est pas possible en fait et ne souffre d'aucune discussion. (…) Sans déconner, on peut jouer avec de nombreux feux Nicolas, mais pas ceux-là, pas ceux-là". Et l'ancien animateur de "La Roue de la fortune" n'est pas le seul à être effrayé par ce texte. Les proches d'Emmanuel Macron sont également très inquiets. Dans l'édition du Point de ce jeudi 8 octobre, ils déclarent : "Le peuple gronde. Un pays où Nicolas Bedos se prend pour Spartacus, faut faire gaffe. Ça peut être le début des emmerdes".

Par J.F.